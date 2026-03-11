O Borussia Dortmund anunciou, esta quarta-feira, a renovação de contrato com Felix Nmecha. O médio de 25 anos prolongou ligação com o clube até 2030.

No emblema alemão desde 2023, quando chegou proveniente do Wolfsburgo, o jogador de 25 anos mostrou-se feliz por prolongar o seu contrato.

«Tive muitas experiências fantásticas com este clube e com os adeptos nos últimos anos e estou muito grato pela confiança que depositaram em mim. Quero retribuir esta confiança a dar o meu melhor pelo Borussia Dortmund», disse, em declarações aos meios de comunicação do clube.

Ao serviço do Dortmund, o médio soma 13 golos e oito assistências em 108 jogos.