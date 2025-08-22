O Fenerbahçe, adversário do Benfica no play-off de acesso à Liga dos Campeões, anunciou, esta sexta-feira, que chegou a um princípio de acordo com o West Ham para a transferência por empréstimo do médio Edson Álvarez.

O internacional mexicano, de 27 anos, vai viajar para Istambul em breve e depois realizar exames médicos para ser reforço de José Mourinho, mas ainda não poderá defrontar o Benfica, na próxima quarta-feira, na Luz.

A cedência, segundo a imprensa internacional, contempla uma opção de compra de 22 milhões de euros.

Formado no Club América, clube pelo qual fez a estreia enquanto sénior, Álvarez veio para a Europa em 2019, quando reforçou o Ajax. O médio mexicano estava há duas temporadas em Inglaterra, tendo somado 31 partidas em 2024/25.