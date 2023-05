O Basaksehir é o adversário do Fenerbahçe, de Jorge Jesus, na final da Taça da Turquia.

Esta quinta-feira, a equipa de Istambul empatou a dois golos no reduto do Ankaragucu, no prolongamento, tendo beneficiado da vitória (1-0) na primeira mão.

O derradeiro encontro está marcado para 11 de junho.