O Fenerbahçe, clube treinado pelo português Jorge Jesus, foi punido com uma multa de 50 000 euros e encerramento parcial do seu estádio na próxima partida europeia devido arremessamento de objetos e de cânticos pró-russos durante a partida da segunda pré-eliminatória da Liga dos Campeões frente ao Dínamo de Kiev, anunciou a UEFA esta sexta-feira.

Organismo máximo do futebol europeu refere o encerramento do estádio do emblema de Istambul fica sujeito a um pedido de dois anos de pena suspensa.

Os acontecimentos ocorreram no dia 27 de julho no estádio Şükrü Saracoğlu, em Istambul, durante a segunda-mão da eliminatória, em que a formação orientada por Jesus saiu derrotada por 2-1, e consequentemente eliminada.