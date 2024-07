O Fenerbahçe goleou hoje o Hull City, por 5-1, num jogo de preparação totalmente dominado pela formação comandada pelo português José Mourinho, que viu o goleador bósnio Edin Dzeko 'bisar' na partida.

O avançado de 38 anos continua de pontaria afinada e abriu o marcador 38 minutos, voltando a faturar logo no arranque do segundo tempo, aos 46, já depois de o médio brasileiro Fred ter feito o segundo golo do jogo, aos 44.

Dzeko ainda assistiu o polaco Sebastian Szymanski para o 4-0, aos 52, e Mert Hakan Yandas fechou a contagem para o lado dos turcos, aos 67, com a formação inglesa a marcar o golo de 'honra' aos 74, por intermédio do atacante Sincere Hall.

O português Miguel Crespo não foi opção neste encontro, que marcou a estreia do avançado Cenk Tosun, ex-Besiktas, ao serviço da turma de Mourinho.