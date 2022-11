O Fenerbahçe, de Jorge Jesus, arrancou um triunfo importante esta segunda-feira, na receção ao Sivasspor, por 1-0.

Miguel Crespo foi titular no conjunto anfitrião, que ficou a jogar com menos um aos 48 minutos. O belga Michy Batshuayi, que já tinha visto cartão amarelo em cima do intervalo, cometeu outra falta e recebeu ordem de expulsão. Quem não ficou nada agradado foi Jesus, que ao ver o avançado a dirigir-se para o balneário fez um gesto a apontar para a cabeça, pedindo mais inteligência.

Reduzido a 10, o Fenerbahçe chegou ao golo da vitória aos 55 minutos, através de um penálti cobrado por Enner Valencia.

No outro jogo desta tarde, também a contar para a 13.ª jornada do campeonato turco, o Basaksehir, segundo classificado, tropeçou em casa do Hatayspor (3-3) e permitiu que o líder Fenerbahçe aumentasse a distância na liderança.

Yildirim (12m) colocou os anfitriões em vantagem, enquanto Traoré (60m) e Aleksic (65m) completaram a reviravolta do Basaksehir. El Kaabi (75m) e o ex-FC Porto Zé Luís (81m) ainda deram uma ajuda a Jorge Jesus, embora Gurler tenha garantido o empate dos visitantes em cima do primeiro minuto de compensação.

De referir que Rúben Ribeiro foi titular no Hatayspor.

Quanto à classificação, o Fenerbahçe lidera com 29 pontos, mais cinco do que o Basaksehir e o Galatasaray, segundo e terceiro colocados, respetivamente.