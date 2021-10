Não está perfeito o ambiente entre Mesut Ozil e Vítor Pereira.

O médio alemão foi substituído aos 66 minutos no empate do Fenerbahçe frente ao Antuérpia, mas não gostou. No caminho para o banco, descarregou a insatisfação numa garrafa de água.

Oyundan çıktıktan sonra Mesut Özil 📸 pic.twitter.com/Sfd0GkobI7 — FutbolArena (@futbolarena) October 21, 2021

No final da partida, o treinador português desvalorizou o incidente. «Precisávamos de mais intensidade e sangue novo. O Mesut esteve bem hoje, ele é bom com bola, mas hoje tivemos dificuldades para manter a posse de bola. Claro que não sei o que teria acontecido se não o tivesse substituído», afirmou, citado pelo Goal.

Refira-se que há cerca de duas semanas, no triunfo frente ao Kasimpasa, Ozil já tinha demonstrado desagrado com as opções do técnico português assim que percebeu que não iria entrar na partida.