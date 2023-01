O Galatasaray venceu o dérbi de Istambul no terreno do Fenerbahçe (3-0), para a 18.º jornada do campeonato turco e aumentou a vantagem na liderança.

Os dois camisolas 27, Miguel Crespo e Sérgio Oliveira, foram titulares e foi mesmo o médio dos forasteiros quem inaugurou o marcador.

Já depois de um golo anulado ao Galatasaray, Sérgio Oliveira apareceu ao segundo poste na sequência de um canto e, após um desvio de um adversário, rematou cruzado para o 1-0, aos 32 minutos.

O tento do internacional português confirmou a entrada forte do Galatasaray no jogo, que causava muito perigo à equipa de Jorge Jesus com as saídas rápidas para o ataque, que desequilibravam por completo a linha defensiva.

Antes do intervalo, o Fenerbahçe começou a reagir e até entrou melhor na segunda parte, mas o Gala aproveitou o balanceamento ofensivo dos anfitriões para ganhar tranquilidade.

Já sem Crespo nem Sérgio Oliveira em campo, substituídos aos 70 e 76 minutos, respetivamente, Mauro Icardi e Akturkoglu ficaram em superioridade numérica face a um defesa do Fenerbahçe e combinaram para o 2-0, da autoria do avançado turco.

As contas do jogo ficaram ainda mais complicadas para Jesus quando Irfan Kahveci, que tinha entrado aos 70 minutos, foi expulso cerca de um quarto de hora depois, fruto de uma entrada com os pitons na perna de Léo Dubois.

Icardi fixou o resultado final do 11.º minuto de compensação. Depois de um mau atraso de um pupilo de Jesus, o argentino recuperou a bola e disparou em força de pé esquerdo, com a bola ainda a bater na trave antes de entrar na baliza.

O Galatasaray aumenta a vantagem na frente e soma agora 39 pontos, enquanto o Fenerbahçe tem 35.

A classificação do campeonato turco

Também este domingo, o Ankaragucu de Pedrinho e Pepê venceu na receção ao Kayserispor de Miguel Cardoso e Carlos Mané, por 2-1.

Miguel Cardoso marcou mesmo o golo dos visitantes, aos 15 minutos.

No outro jogo do dia, o Karagumruk empatou a três bolas com o Konyaspor.