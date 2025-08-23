Agora sim, Edson Álvarez é oficialmente reforço do Fenerbahçe! O médio de 27 anos já cumpriu os exames médicos e assinou pelo emblema de Istambul, tendo ficado com a camisola 11.

O internacional mexicano chega por empréstimo do West Ham, mas o clube turco assegura uma opção de compra, que segundo a imprensa internacional é de 22 milhões de euros.

Apesar de já contratado pelo Fenerbahçe, Álvarez não poderá defrontar o Benfica, na 2.ª mão do play-off de acesso à Liga dos Campeões.

Depois da estreia no Club América, o médio chegou à Europa em 2019, pela porta do Ajax. Álvarez estava há duas temporadas em Inglaterra, tendo somado 31 partidas em 2024/25.