Internacional
Há 2h e 5min
OFICIAL: Álvarez reforça Fenerbahçe de Mourinho por empréstimo
Médio mexicano chega do West Ham, com opção de compra
Médio mexicano chega do West Ham, com opção de compra
Agora sim, Edson Álvarez é oficialmente reforço do Fenerbahçe! O médio de 27 anos já cumpriu os exames médicos e assinou pelo emblema de Istambul, tendo ficado com a camisola 11.
O internacional mexicano chega por empréstimo do West Ham, mas o clube turco assegura uma opção de compra, que segundo a imprensa internacional é de 22 milhões de euros.
AO MINUTO: tudo o que se passa no mercado de transferências
Apesar de já contratado pelo Fenerbahçe, Álvarez não poderá defrontar o Benfica, na 2.ª mão do play-off de acesso à Liga dos Campeões.
Depois da estreia no Club América, o médio chegou à Europa em 2019, pela porta do Ajax. Álvarez estava há duas temporadas em Inglaterra, tendo somado 31 partidas em 2024/25.
Continuar a ler
VÍDEO MAIS VISTO
NOTÍCIAS MAIS LIDAS