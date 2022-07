Está consumado o reencontro entre Jorge Jesus e Willian Arão: o médio brasileiro foi apresentado oficialmente, esta quinta-feira, como reforço do Fenerbahçe.

O jogador de 30 anos assina por duas temporadas com o clube turco, com outra de opção.

Arão vai ter a segunda experiência no futebol europeu, depois de uma curta passagem pela equipa B do Espanhol, no início da carreira. Estava desde 2016 no Flamengo e passou de muito contestado a uma peça-chave quando Jesus assumiu o comando técnico do Mengão e tornou célebre o grito «Está mal, Arão».