O Fenerbahçe garantiu a contratação de Ezgjan Alioski, por empréstimo do Al-Ahli até ao final da temporada.

O lateral-esquerdo, de 30 anos, é internacional pela Macedónia do Norte em 60 ocasiões.

Alioski cumpriu 30 jogos na última época ao serviço do clube saudita, nos quais marcou seis golos e ainda registou oito assistências. Com um passado ligado a emblemas suíços, notabilizou-se nas quatro temporadas que passou no Leeds, antes de rumar ao Al-Ahli.