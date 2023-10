Miguel Crespo renovou contrato com o Fenerbahçe, informou o clube.



O médio português acrescentou um ano ao vínculo anterior, o que significa que fica ligado ao emblema turco até 2025.



Recrutado ao Estoril durante a temporada 2021/22, o jogador de 27 anos leva cinco golos e cinco assistências em 67 jogos disputados com a camisola do Fenerbahçe.