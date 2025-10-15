Sadettin Saran, novo presidente do Fenerbahçe, deixou duras críticas a José Mourinho pelo trabalho do treinador português no clube turco, sobretudo na pré-temporada.

«Durante o período com José Mourinho, houve um estágio de pré-época muito mau em Portugal, cujos efeitos ainda são visíveis. Isso afetou negativamente a preparação física e mental da equipa. No estágio em Portugal, realizava-se apenas um treino por dia. Isso não pode ser! Não vai acontecer de novo», disse Saran, que sucedeu a Ali Koç em setembro, já depois da saída de Mourinho.

O Fenerbahçe ocupa o quarto lugar no campeonato turco e é comandado, atualmente, pelo belga Domenico Tedesco.