Allan Saint-Maximin ficou de fora da lista de convocados do Fenerbahçe para o jogo da segunda mão dos oitavos de final da Liga Europa frente ao Rangers. Depois de saber da novidade, o jogador francês reagiu e deixou uma mensagem, em jeito de recado para José Mourinho, nas redes sociais.

«Vai ser preciso mais do que isso para me deitarem abaixo. Quando a mentira vai de elevador, a verdade vai de escada, demora mais tempo mas acaba sempre por chegar», escreveu o extremo do emblema turco numa publicação do Instagram, que terminou com uma passagem bíblica: «Se Deus está connosco, quem poderá estar contra nós? Romanos 8:31.»

Desde a chegada por empréstimo dos sauditas Al Ahli, Allan Saint-Maximin, de 28 anos, já realizou 26 jogos ao serviço dos turcos e anotou três golos e três assistências.

Com uma derrota (3-1) em casa na primeira mão dos «oitavos», a equipa liderada pelo português José Mourinho procura esta quinta-feira garantir a passagem aos «quartos» em casa do Rangers.