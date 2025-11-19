Domenico Tedesco, que sucedeu a José Mourinho no comando técnico do Fenerbahçe, fez questão de sublinhar que é muito diferente do atual treinador do Benfica.

«Tenho um grande respeito por Mourinho. Mas eu sou de um estilo diferente. Tenho uma comunicação mais calma e introvertida. Prefiro trabalhar com uma relação de confiança, não de conflito», disse o ítalo-alemão, de 40 anos, em entrevista ao Bild.

Com Tedesco, o Fenerbahçe venceu oito dos 13 jogos que disputou. No campeonato, está numa luta acesa com o Galatasaray pelo título e ocupa o segundo lugar, a apenas um ponto do rival de Istambul.

«Dá para sentir que os adeptos estão famintos por sucesso. As pessoas na rua aproximam-se de mim e dizem: "Temos de ser campeões novamente. Acreditamos em ti". Eu sei que, se trabalhas num clube tão grande, precisas de ter sucesso», concluiu.