O Fenerbahçe, de Vítor Pereira, perdeu em casa com o Alanyaspor, por 2-1, num jogo em que sofreu o golo da derrota nos descontos da partida. Com este resultado, a equipa caiu para o quarto lugar e ficou a cinco pontos do líder Trabzonspor.

Refira-se que Vítor Pereira apostou em Miguel Crespo aos 72 minutos, enquanto do lado do Alanyaspor João Novais foi titular, Daniel Candeias entrou aos 81 minutos e Marafona não saiu do banco.

Num jogo em que o Fenerbahçe fez vinte remates, contra três do adversário, o Alanyaspor adiantou-se no marcador aos 75 minutos por Akbaba, a equipa de Vítor Pereira empatou aos 80 por Dursun e os visitantes fizeram o 2-1 final por Bekiroglu nos descontos.