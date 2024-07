O Hajduk Split venceu o Fenerbahçe (1-0) esta quarta-feira, mas apesar do caráter particular do encontro, os ânimos estiveram quentinhos.

Por volta da meia-hora de jogo, Alexander Djiku e Marko Livaja pegaram-se após uma disputa de bola e houve um momento em que ambos se agarraram pelo pescoço. De imediato, José Mourinho saltou do banco para acalmar a tensão, assim como Gennaro Gattuso.

A situação acalmou e, de seguida, os jogadores até se cumprimentaram, já depois de terem visto cartão amarelo.

Ora veja: