O Ferencváros, adversário do Sp. Braga nos «oitavos» da Liga Europa, precisou de sofrer para vencer o Kazincbarcikai, último classificado da Liga húngara, num jogo referente à 24.ª jornada.

A jogar em casa, o Ferencváros inaugurou o marcador ainda na primeira parte pelos pés de Gabor Szalai. Porém, o golo foi anulado após revisão do VAR. O primeiro golo do encontro surgiria, então, apenas no segundo tempo.

Norbert Konyves, experiente avançado de 36 anos, deu a vantagem ao Kazincbarcikai, para surpresa de muitos, aos 60 minutos. A reposta do Ferencváros surgiu apenas nos minutos finais.

Franko Kovacevic, avançado croata, restabeleceu o empate na partida aos 87 minutos. Já em tempo de compensação, surgiu o golo que confirmaria o triunfo. Jonathan Levi, sueco de 30 anos, vestiu a capa de herói e marcou o golo da vitória aos 90+4m.

Com esta vitória (2-1), o Ferencváros está em segundo com 46 pontos – a três do líder Gyori ETO. Kazincbarcikai, por sua vez, está na 12.ª e última posição com 14 pontos.

