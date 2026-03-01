Atenção, Sp. Braga: Ferencváros sofre para vencer o último classificado
Golo na compensação deu o triunfo ao próximo adversário dos bracarenses na Liga Europa
O Ferencváros, adversário do Sp. Braga nos «oitavos» da Liga Europa, precisou de sofrer para vencer o Kazincbarcikai, último classificado da Liga húngara, num jogo referente à 24.ª jornada.
A jogar em casa, o Ferencváros inaugurou o marcador ainda na primeira parte pelos pés de Gabor Szalai. Porém, o golo foi anulado após revisão do VAR. O primeiro golo do encontro surgiria, então, apenas no segundo tempo.
Norbert Konyves, experiente avançado de 36 anos, deu a vantagem ao Kazincbarcikai, para surpresa de muitos, aos 60 minutos. A reposta do Ferencváros surgiu apenas nos minutos finais.
Franko Kovacevic, avançado croata, restabeleceu o empate na partida aos 87 minutos. Já em tempo de compensação, surgiu o golo que confirmaria o triunfo. Jonathan Levi, sueco de 30 anos, vestiu a capa de herói e marcou o golo da vitória aos 90+4m.
Com esta vitória (2-1), o Ferencváros está em segundo com 46 pontos – a três do líder Gyori ETO. Kazincbarcikai, por sua vez, está na 12.ª e última posição com 14 pontos.