O futebolista do Real Madrid, Ferland Mendy, está novamente lesionado, não joga mais esta época e pode ser baixa por alguns meses.

Em comunicado, na tarde desta segunda-feira, o Real Madrid informou que, «após os exames realizados» esta segunda-feira, Mendy viu ser-lhe «diagnosticada uma lesão no tendão do reto femoral da perna direita».

O clube finaliza dizendo que a recuperação de Mendy está «pendente de evolução». Porém, segundo a imprensa espanhola, nomeadamente a Marca, que avança com informação prestada pelo clube, o lateral-esquerdo francês pode ficar afastado dos relvados por cinco meses, dependendo de intervenção cirúrgica, cenário que parece ser o mais lógico e provável, segundo noticia o mesmo jornal.

Mendy, de 30 anos, que fez apenas nove jogos pelo Real Madrid esta época, saiu lesionado aos 14 minutos da vitória por 2-0 ante o Espanhol, no domingo. Esta é a quinta lesão de Mendy esta época, algo que tem ditado grande intermitência na utilização do colega de posição do ex-Benfica Álvaro Carreras.