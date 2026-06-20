Fernando Gago sofre enfarte em plena conferência de imprensa
Treinador da Universidad do Chile foi operado e a sua situação está estável
Treinador da Universidad do Chile foi operado e a sua situação está estável
Fernando Gago sofreu um enfarte durante a conferência de imprensa a seguir à vitória da Universidad do Chile sobre o O’Higgins (2-0), em jogo a contar para o campeonato chileno.
O técnico sentiu uma forte dor no peito e abandonou a conferência, tendo sido levado de urgência para o hospital, acompanhado pelo médico do clube.
Ao chegar ao hospital, o antigo internacional pela Argentina foi submetido a exames e acabou por ser operado. O procedimento correu bem e Gago passou a noite em observação.
A Univ. Chile recorreu às redes sociais para informar que o treinador de 40 anos não estará apto para seguir os trabalhos nos próximos dias, mas que se encontra bem.
Ao que tudo indica, o próximo jogo do emblema da cidade de Santiago será comandado pelo adjunto Fabricio Coloccini.
A Univ. Chile encontra-se na terceira posição no campeonato, com 24 pontos.
Informamos que nuestro director técnico, Fernando Gago, se está sometiendo a una serie de exámenes cardiovasculares y no estará al mando de los entrenamientos hoy.
Fernando Gago se encuentra en buenas condiciones y está acompañado por nuestro cuerpo médico. pic.twitter.com/wv4RuIZtRj
— Universidad de Chile (@udechile) June 19, 2026