Fernando Gago sofreu um enfarte durante a conferência de imprensa a seguir à vitória da Universidad do Chile sobre o O’Higgins (2-0), em jogo a contar para o campeonato chileno.

O técnico sentiu uma forte dor no peito e abandonou a conferência, tendo sido levado de urgência para o hospital, acompanhado pelo médico do clube.

Ao chegar ao hospital, o antigo internacional pela Argentina foi submetido a exames e acabou por ser operado. O procedimento correu bem e Gago passou a noite em observação.

A Univ. Chile recorreu às redes sociais para informar que o treinador de 40 anos não estará apto para seguir os trabalhos nos próximos dias, mas que se encontra bem.

Ao que tudo indica, o próximo jogo do emblema da cidade de Santiago será comandado pelo adjunto Fabricio Coloccini.

A Univ. Chile encontra-se na terceira posição no campeonato, com 24 pontos.