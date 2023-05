Fernando Llorente, campeão mundial e europeu por Espanha, anunciou esta segunda-feira o fim da carreira de futebolista, aos 38 anos.

O antigo avançado publicou uma nota nas redes sociais onde recordou a aventura como jogador. «Desde muito jovem sonhava em ser jogador de futebol. E quem me ia dizer que ia poder desfrutar e viver tudo o que o futebol me deu.»

Formado no Athletic Bilbao, Llorente passou por vários clubes, tais como, Juventus, Sevilha, Swansea, Tottenham, Nápoles ou Udinese. A última equipa que representou foi o Eibar, na temporada passada.

No palmarés, além do título mundial na África do Sul, em 2010, e do Campeonato da Europa de 2012, tem uma Liga Europa, três campeonatos italianos, duas Taças de Itália e duas Supertaças transalpinas. Vestiu as cores de Espanha em 24 ocasiões e marcou sete golos.