Fernando Muslera, guarda-redes de 37 anos, retirou-se esta quinta-feira da seleção uruguaia, tendo sido a informação confirmada pelos canais oficiais da própria seleção.

«Você conseguiu, 'Nando', o seu nome entrou para a rica história do futebol uruguaio», pode ler-se numa publicação do Uruguai no Instagram.

Com a camsiola do coletivo celeste, o guarda-redes do Galatasaray fez 133 jogos, conquistou uma Copa América, em 2011, e disputou quatro Campeonatos do Mundo.

O último jogo que jogou pelo Uruguai foi a 11 de junho de 2022, numa vitória por 5-0 num particular frente ao Panamá.

O vídeo de despedida destinado a Muslera: