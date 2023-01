O presidente da federação polaca (PZPN), Cezary Kulesza, destacou as qualidades e o percurso de Fernando Santos para a escolha do novo selecionador nacional, mas começou mal a apresentação do novo técnico, ao chamar-lhe «Filipe Santos».

Depois do engano, Kulesza falou em «semanas bastante turbulentas» na federação e enumerou os requisitos que queria para o cargo de selecionador.

«Tivemos uma escolha muito difícil, muito trabalho, mas conseguimos. Como presidente da federação, acredito que podemos dar-nos ao luxo de escolher os melhores selecionadores disponíveis. Como federação, estamos preparados para isso», afirmou Kulesza.

«Queríamos que o selecionador já tivesse experiência de seleções, para que não tivesse de aprender. Vários elementos foram levados em conta: trabalhos anteriores, experiência, sucessos, carisma, trabalho em grupo. Em primeiro lugar, um treinador de sucesso», disse, antes mesmo da gaffe no nome de Fernando Santos.

«Fernando Santos liderou duas seleções: Portugal e Grécia. Ele ganhou o Europeu e a Liga das Nações. Trabalhou com grandes jogadores, estrelas do futebol mundial, também é extremamente valioso», apontou.