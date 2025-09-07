«Não tem amor-próprio?»: jornalista do Azerbaijão confronta Fernando Santos
Técnico português já leva 11 jogos sem vencer, mas não quer sair do cargo
A passagem de Fernando Santos pelo Azerbaijão não tem corrido da melhor forma e já leva dois empates e nove derrotas nos 11 jogos que realizou. Ora, este resultados não têm agradado a nação azeri, mas o treinador português não se mostrou interessado numa saída prematura.
Esta sexta-feira, após a goleada sofrida frente à Islândia, um jornalista, claramente irritado, confrontou Fernando Santos na conferência de imprensa. Em sentido contrário, com muita calma, o técnico luso respondeu com sinceridade e garantiu que vai cumprir o contrato, independentemente dos 11 jogos sem vencer.
«Você já ganhou dinheiro suficiente. Deveria ser demitido com uma indenização. Não tem amor-próprio?», atirou o jornalista.
«Eu tenho um contrato e cumpro os meus contratos. Faço o melhor, tudo o que sei, dou o máximo e trabalho muito para tentar melhorar. E é isso que vou tentar fazer e que sempre fiz na minha carreira», respondeu o treinador.
Nos últimos anos, Fernando Santos não tem conseguido singrar e já deixou o cargo da Polónia e Besiktas, depois da Seleção Nacional, que treinou entre 2014 e 2022.