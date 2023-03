Depois de ter pedido uma «resposta rápida» na sequência da derrota de sexta-feira da Polónia ante a República Checa, na estreia do selecionador Fernando Santos, o presidente da federação polaca, Cezary Kulesza, defendeu que a equipa ainda tem muito «a fazer», depois do triunfo ante a Albânia, na última noite.

«O mais importante foi a vitória. Recuperámos depois da derrota, embora ainda tenhamos muito trabalho a fazer na forma como jogamos», começou por escrever, numa mensagem na rede social Twitter, na última noite.

«Temos um treinador experiente que iniciou o processo de reconstrução da equipa e que precisa da nossa confiança», prosseguiu Kulesza.

A Polónia ocupa o segundo lugar do grupo E, com três pontos. Lideram os checos, com seis. A Moldova tem dois, as Ilhas Faroé um e a Albânia nenhum, sendo que estas últimas duas seleções só disputaram um encontro.