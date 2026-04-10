Fernando Reges, antigo jogador do FC Porto, anunciou esta sexta-feira o fim da carreira, aos 38 anos.

«Chegou o momento. Ninguém quer chegar a este momento, mas chegou a minha vez. Todos sabem que esta decisão é muito difícil. Com desgaste na cartilagem do joelho... mas faz parte. O joelho não deixa continuar. Se desse, eu continuaria no Internacional mais algum tempo. Mas agora é buscar outras coisas», disse o antigo médio-defensivo, no programa «Resenha ESPN».

Fernando estava sem jogar desde junho de 2025, quando sofreu uma grave lesão no joelho direito, ao serviço do Internacional. Dois meses depois, rescindiu contrato com o clube, mas chegou a ser associado a um regresso ao emblema de Porto Alegre, que acabou por não acontecer devido aos problemas físicos.

Formado no Vila Nova, onde se estreou enquanto profissional e por onde passou em 2024, Fernando esteve 16 anos na Europa e até obteve nacionalidade portuguesa, sendo mesmo cogitado para representar a equipa das Quinas.

«Cheguei com 19 anos e quase nada no bolso... por isso quis homenagear Portugal na final da Liga Europa»: recorde a entrevista de Fernando ao Maisfutebol

O antigo médio brasileiro chegou ao FC Porto em 2007/08 e foi cedido ao Estrela da Amadora nessa época. Depois de seis temporadas em alto nível nos dragões, rumou ao Manchester City a troco de 15 milhões de euros, tendo ainda passado por Galatasaray e Sevilha.

No palmarés, Fernando, conhecido como «Polvo», tem duas Ligas Europa, quatro campeonatos portugueses, três Taças de Portugal, cinco Supertaças, uma Taça da Liga inglesa, dois campeonatos turcos e uma Taça da Turquia.