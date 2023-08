Santiago Giménez, avançado mexicano, que tem sido apontado como alvo do Benfica, acaba de renovar com o clube neerlandês até 2027.

O clube de Roterdão revelou esta quinta-feira que o jovem avançado de 22 anos, que tinha contrato até 2026, renovou por mais uma temporada, até junho de 2027, sem revelar qualquer alteração em relação à cláusula de rescisão.

«Agradeço ao Feyenoord pela confiança que esta prolongação de contrato expressa», disse o jogador despois de assinar o novo vínculo.

«O clube ajudou-me de todas as maneiras possíveis para garantir que minha adaptação fosse boa quando vim para Roterdão. Graças à ajuda dos treinadores e dos meus colegas, fiz uma ótima primeira temporada com o apoio dos adeptos que dão sempre uma energia incrível. Com isto, estou realmente a viver o meu sonho no momento e estou mais do que ansioso para a próxima temporada e para os nossos novos desafios», destacou ainda o avançado que vai continuar a jogar com o número 29.

Recordamos que Santiago Giménez estava no radar do Benfica como possível alternativa a Gonçalo Ramos que, como o Maisfutebol já anunciou, já tem um acordo definido com o Paris Saint-Germain.