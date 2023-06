Reforço do Benfica neste mercado de transferências, Orkun Kökcü ainda é tema de conversa no Feyenoord, sobretudo devido ao montante envolvido no negócio.

O técnico do emblema neerlandês, Arne Slot, considerou que os 25 milhões de euros - mais cinco em objetivos - acordados entre os dois clubes são aceitáveis e rejeitou comparações com os valores recentemente encaixados pelo Ajax.

«Estarmos insatisfeitos com um montante de trinta milhões de euros é realmente notável. A comparação com outros clubes é sempre errada. Eles apresentaram-se muito bem na Liga dos Campeões durante vários anos. Acho que é uma diferença crucial no interesse dos clubes. Se no próximo ano, quando estivermos muito bem na Liga dos Campeões, ainda estivermos estruturalmente atrás do Ajax, então as críticas serão justificadas. Há dois anos, 1,2 milhão de euros foi uma grande venda para o Feyenoord com o [Crisencio] Summerville. Portanto, trinta milhões de euros é uma quantia muito boa», frisou o técnico à ESPN.

Já em entrevista à RTV Rijnmond, Slot lamentou que não possa investir na totalidade o montante encaixado com o médio turco.

«Ainda sentimos as sequelas do período em que ninguém foi vendido durante anos. Isso não foi completamente resolvido com os 70 milhões em vendas na temporada passada, os 30 milhões pelo Kökcü e o dinheiro da Champions. Os problemas dos anos anteriores ainda não desapareceram. Lamento, não só por mim, mas também pelos adeptos do Feyenoord, que a taxa de transferência do Orkun não possa ser reinvestida integralmente», sublinhou.