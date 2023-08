Santiago Giménez reforçou a ligação ao Feyenoord ao estender o contrato por mais uma temporada (até 2027), mas até poderia ter deixado o campeão neerlandês neste mercado de verão, revelou o pai do avançado mexicano.

«Estou incrivelmente feliz por ele permanecer no Feyenoord. Este é o clube do coração dele. E agora também do meu», afirmou Christian Giménez, em declarações ao Algemeen Dagblad.

«Havia muito interesse nele, mas eu sempre disse ao Santi: "Fica no Feyenoord, rapaz. Tu encaixas aqui". Ainda bem que esta hora chegou», completou.

Formado no Cruz Azul, Giménez, de 22 anos, apontou 23 golos em 45 jogos na época de estreia na Europa.

O novo contrato pode dificultar uma transferência para o Benfica, que surgiu como interessado no mexicano nas últimas semanas, mas os encarnados já olham para outros três alvos, dada a possível saída de Gonçalo Ramos.