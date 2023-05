Se na NBA ou NFL é comum os campeões receberem um anel personalizado pelo título conquistado, no futebol nem tanto. O Feyenoord quis trazer a tendência norte-americana para os Países Baixos e ofereceu anéis a todos os jogadores responsáveis pela conquista da liga neerlandesa.

O «Champion Ring» tem o logotipo do clube feito em diamantes, assim como as iniciais e o número de cada jogador.

Numa publicação no seu site oficial, o Feyenoord espera que «a atribuição do anel especial do campeonato se torne um ritual recorrente em caso de sucessos futuros do clube».