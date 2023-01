O campeão mundial Lionel Scaloni está entre os cinco treinadores nomeados ao prémio The Best, revelados esta quinta-feira pela FIFA.

O selecionador argentino é o mais forte candidato numa lista que valoriza o desempenho das seleções no Campeonato do Mundo do Qatar. Desde logo, o comandante gaulês Didier Deschamps, derrotado na final, também está nomeado, assim como o marroquino Walid Regragui, que conduziu a seleção africana ao quarto lugar.

Além destes, também Pep Guardiola e Carlo Ancelotti, vencedores da Premier League e da Liga dos Campeões, respetivamente, estão na corrida ao prémio.

No que toca ao futebol feminino, Sonia Bompastor (Lyon), Emma Hayes (Chelsea), Bev Priestman (Canadá), Pia Sundhage (Brasil), Martina Voss-Tecklenburg (Alemanha), são as nomeadas.

Sonia Bompastor parte em boa posição, depois de ter conquistado o campeonato francês e a Liga dos Campeões. Já Emma Hayes, venceu a liga inglesa e a Taça da Liga.

Ao nível das seleções, o destaque vai para Sarina Wiegman, que conduziu a Inglaterra à conquista do Euro e para Pia Sundhage, que guiou o Brasil ao título na Copa América.

Os vencedores, refira-se, serão conhecidos a 27 de fevereiro.

A votação divide-se entre o público - que pode votar no site da FIFA -, jornalistas, capitães das seleções e selecionadores.