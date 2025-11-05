A FIFA anunciou a criação de um novo prémio que, ao que tudo indica, tem como propósito homenagear Donald Trump. Nesta quarta-feira, o organismo explicou em comunicado que, durante o sorteio para o Mundial 2026, realizado em Washington DC a cinco de dezembro, o presidente Gianni Infantino vai entregar um novo «Prémio da Paz».

Este destina-se, ainda de acordo com o organismo, a «indivíduos que tenham contribuído para unir povos de todo o mundo em torno da paz». Donald Trump, amigo pessoal de Gianni Infantino e presidente de um dos países anfitriões do Mundial 2026, juntamente com México e Canadá, afigura-se o grande candidato.

Isto acontece após meses de declarações em que o próprio Trump se autopropunha ao Prémio Nobel da Paz, não escondendo o desejo de vencer o galardão especialmente após ajudar a alcançar um cessar-fogo entre Israel e o Hamas. Porém, a Academia atribuiu o Nobel da Paz à opositora do regime venezuelano Maria Corina Machado, em outubro.

«Num mundo cada vez mais instável e dividido, é fundamental reconhecer a contribuição extraordinária daqueles que trabalham para pôr fim aos conflitos e unir as pessoas num espírito de paz», justifica a FIFA.