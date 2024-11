A FIFA anunciou que o Estádio 974 e o Estádio Lusail em Doha, no Qatar, vão sediar os três jogos finais da FIFA International Cup 2024.

Os estádios, que foram construídos para o Mundial de 2022, no Qatar, vão agora receber a competição que junta os vencedores das principais competições continentais: a UEFA Champions League (Europa), AFC Champions League (Ásia), CAF Champions League (África), OFC Champions League (Oceania), Concacaf Champions Cup ( América do Norte) e a Copa Libertadores (América do sul). A fase final da competição, que já teve dois jogos disputados, vai-se realizar de 11 a 18 de dezembro.

Na primeira fase o vencedor da Oceania, Auckland City, perdeu frente ao vencedor asiático, Al Ain, por 6-2. Já na segunda fase, o Al Ain acabou por perder frente ao campeão africano, o Al Ahly, por 3-0.

Neste sentido, o Pachuca (representante norte-americano), espera o vencedor da Libertadores, Botafogo ou Atlético Mineiro, para disputar o encontro da segunda fase.

O vencedor desse jogo marcará encontro com o Al Ahly na meia-final para depois se decidir, finalmente, quem vai defrontar o Real Madrid na finalíssima da competição, a 18 de dezembro, no Qatar, no palco que recebeu a final do Mundial 2022 e consagrou a Argentina.