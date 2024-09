A FIFA anunciou, no sábado, os 12 estádios que vão receber o Mundial de clubes de 2025, prova que vai colocar frente a frente 32 equipas, entres as quais o Benfica e o FC Porto, nos Estados Unidos.

Além do MetLife Stadium, em East Rutherford, Nova Jersey, que vai receber a final (também deverá ser o palco da final do Mundial 2026), vão existir mais 11 estádios: Mercedes-Benz Stadium (Atlanta), Bank of America Stadium (Charlotte), TQL Stadium (Cincinnati), Rose Bowl Stadium (Los Angeles), Hard Rock Stadium (Miami), GEODIS Park (Nashville), Camping World Stadium (Orlando), Inter&Co Stadium (Orlando), Lincoln Financial Field (Filadélfia), Lumen Field (Seattle) e Audi Field (Washington, D.C.).

O Mundial de Clubes decorre de 15 de junho a 13 de julho de 2025. O sorteio dos oito grupos de quatro equipas terá lugar em dezembro.

Conheça o MetLife Stadium, palco da final: