O Auckland City informou nesta sexta-feira a FIFA de que vai desistir da participação no Mundial de clubes, marcado para fevereiro, no Qatar.

A decisão do clube da Nova Zelândia prende-se com as medidas de quarentena impostas pelo governo daquele país da Oceânia, para as quais não conseguiu encontrar uma solução.

Com esta decisão, a FIFA revela que não vai ser convidada nenhuma equipa para a competição, pelo que a equipa da casa, o Al-Duhail, passa automaticamente à segunda ronda.

Além da equipa do Qatar, a comeptição vai ser disputada pelo Al-Ahly, Bayern Munique, Ulsan Hyundai, Tigres e o vencedor da final da Libertadores, que vai ser discutida entre Palmeiras e Santos.