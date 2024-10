Gianni Infantino afirma que o bem-estar dos jogadores «continua a ser uma prioridade» para a FIFA, apesar de as principais ligas europeias e o sindicato de jogadores FIFPRO terem apresentado uma queixa à Comissão Europeia pela sobrecarga no calendário.

A entidade que rege o futebol mundial foi acusada de abusar de uma posição dominante ao abrigo da legislação comunitária em matéria de concorrência, ao não proceder a consultas adequadas sobre o calendário internacional antes da introdução de um novo Mundial de Clubes com 32 equipas, no próximo verão.

O presidente da FIFA, Gianni Infantino, publicou uma foto no Instagram após um encontro com David Aganzo, presidente do sindicato espanhol de jogadores, nesta sexta-feira.

Na legenda, Infantino garantiu: «A Fifa continua a trabalhar com os sindicatos de jogadores para garantir que o bem-estar dos jogadores continua a ser uma prioridade. Estou ansioso por continuar a trabalhar com David e todos na AFE para atingir este objetivo».

A FIFPRO apresentou a queixa à Comissão Europeia na segunda-feira, juntamente com a Associação de Ligas Europeias, que representa 39 ligas - incluindo a Premier League inglesa - e 1.130 clubes em 33 países.