O antigo técnico de futebol da República Democrática do Congo, Jonathan Bukabakwa, foi suspenso por 20 anos de todas as atividades relacionadas com o futebol, após ser condenado por violência sexual contra um menor, anunciou hoje a FIFA.

«Esta decisão está em linha com a política de tolerância zero aplicada pela FIFA face a todas as formas de violência no futebol«, esclareceu o organismo que gere o futebol mundial, em comunicado.

Adicionalmente, a FIFA multou o ex-treinador em cerca de 100 mil euros.

Foi ainda criado um sistema específico de alerta 'online' para «comunicar de forma confidencial possíveis problemas em termos de prevenção».

O processo começou há quase um ano. No início de novembro de 2022, foram feitas graves alegações relacionadas com o abuso sexual de menores na República Democrática do Congo (RCD) em vários meios de comunicação social. Vários treinadores de futebol, de diferentes regiões do país, foram acusados de terem abusado de jogadores menores.

A FIFA deu início a investigações preliminares contra vários treinadores na RDC, incluindo Jonathan Bukabakwa.

Em fevereiro deste ano, tendo em conta as informações e a documentação relevantes obtidas ao longo da fase preliminar das investigações, foi aberto um processo formal de investigação contra Bukabakwa, que foi depois, em março, suspenso preventivamente durante cinco meses, ficando impedido de participar em quaisquer atividades relacionadas com o futebol.

Agora, o castigo definitivo é de 20 anos.