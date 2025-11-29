A FIFA pondera adotar uma nova regra na qual os jogadores que receberem assistência médica devem permanecer dois minutos fora de campo. A medida foi anunciada na sexta-feira por Pierluigi Collina, atual chefe da arbitragem da FIFA, com o objetivo de reduzir o tempo desperdiçado no final das partidas.

Esta regra visa combater as simulações de lesões, uma estratégia habitualmente utilizada por equipas que se encontram em vantagem no marcador, para queimar tempo em momentos finais dos jogos.

No entanto, existem algumas exceções: lesão do guarda-redes, o jogador que cometeu falta ser sancionado com cartão amarelo ou vermelho ou a lesão ser óbvia aos olhos do árbitro.

A nova medida deverá ser testada na fase final da Taça Árabe, que acontece no Qatar de 1 a 18 de dezembro. De acordo com Pierluigi Collina, se o resultado for positivo a regra deverá estender-se para outras competições organizadas pela FIFA.

Esta é mais uma tentativa de promover um futebol que se afaste da cultura do engano. A regra junta-se a outras medidas adotadas nos últimos anos, como o aumento significativo do tempo de compensação, que resultou em jogo com mais de 100 minutos no Mundial do Qatar, ou a regra dos oito segundos de reposição de bola do guarda-redes.