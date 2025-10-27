FIFPRO: Portugal com quatro nomeados para o onze do ano
Cristiano Ronaldo, Nuno Mendes, João Neves e Vitinha integram a lista de 26 jogadores
A FIFPRO, principal sindicato de jogadores profissionais a nível mundial, anunciou esta segunda-feira os nomeados para o onze masculino e feminino de 2025. Entre os 26 nomeados masculinos figuram os portugueses Cristiano Ronaldo (Al Nassr), Nuno Mendes, João Neves e Vitinha (trio do PSG).
A votação é da responsabilidade dos atletas da FIFPRO e dos sindicatos afiliados. O onze final será anunciado na próxima segunda-feira, dia 3 de novembro. Farão parte da equipa o guarda-redes, os três defesas, os três médios e os três avançados mais votados, bem como o jogador com maior número de votos entre os restantes, que completará a formação.
O PSG é o clube mais representado, com sete jogadores entre os nomeados.
A lista dos 26 nomeados:
Guarda-redes: Alisson Becker (Liverpool), Thibaut Courtois (Real Madrid) e Gianluigi Donnarumma (Paris Saint-Germain/ Manchester City).
Defesas: Alexander-Arnold (Liverpool/Real Madrid), Pau Cubarsi (Barcelona), Virgil van Dijk (Liverpool), Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain), Marquinhos (Paris Saint-Germain), Nuno Mendes (Paris Saint-Germain) e William Saliba (Arsenal).
Médios: Jude Bellingham (Real Madrid), Kevin de Bruyne (Manchester City/Nápoles), Luka Modric (Real Madrid/AC Milan), João Neves (Paris Saint-Germain), Cole Palmer (Chelsea), Pedri (Barcelona), Federico Valverde (Real Madrid) e Vitinha (Paris Saint-Germain)
Avançados: Ousmane Dembele (Paris Saint-Germain), Erling Haaland (Manchester City), Kylian Mbappé (Real Madrid), Lionel Messi (Inter Miami), Raphinha (Barcelona), Cristiano Ronaldo (Al Nassr), Mohamed Salah (Liverpool) e Lamine Yamal (Barcelona).
The 26-player shortlist for the 2025 FIFPRO Men's World 11 – as voted by players worldwide.
The team will be revealed on 03.11.2025. pic.twitter.com/bnu1umSCKw
— FIFPRO (@FIFPRO) October 27, 2025
No onze feminino, não há qualquer jogadora portuguesa nomeada. Todavia, a lusodescendente Lucy Bronze, que representa o Chelsea e a seleção inglesa, integra a lista.
O Barcelona é o clube mais representado, com seis jogadoras entre as nomeadas.
A lista das 26 nomeadas:
Guarda-redes: Ann-Katrin Berger (Gotham), Mary Earps (Paris Saint-Germain) e Hannah Hampton (Chelsea)
Defesas: Michelle Alozie (Houston Dash), Ona Batlle (Barcelona), Millie Bright (Chelsea), Lucy Bronze (Chelsea), Olga Carmona (Real Madrid / Paris Saint-Germain), Ellie Carpenter (OL Lyonnes / Chelsea), Alex Greenwood (Manchester City) e Leah Williamson (Arsenal)
Médias: Aitana Bonmati (Barcelona), Ghizlane Chebbak (Badalona / Al Hilal), Debinha (Kansas City Current), Patricia Guijarro (Barcelona), Vicky Lopez (Barcelona), Alexia Putellas (Barcelona), Ella Toone (Manchester United) e Keira Walsh (Barcelona)
Avançadas: Michelle Agyemang (Arsenal / Brighton & Hove Albion), Barbra Banda (Orlando Pride), Linda Caicedo (Real Madrid), Athenea del Castillo (Real Madrid), Chloe Kelly (Manchester City / Arsenal), Marta (Orlando Pride) e Alessia Russo (Arsenal)
The players have spoken.— FIFPRO (@FIFPRO) October 27, 2025
This is the shortlist for the 2025 FIFPRO Women's World 11.
The team will be revealed on 03.11.2025. pic.twitter.com/2mgV8ltkaq