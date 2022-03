A Fundação FIFA doou 900 mil euros para ajudar as vítimas ucranianas do conflito militar com a Rússia.

Para além disso, o organismo que tutela o futebol mundial informa que, em sintonia com a federação ucraniana de futebol, já enviou um primeiro carregamento de material de primeiros socorros.

«Para fazer frente ao conflito, queremos contribuir e apoiar o povo ucraniano e aqueles que fugiram da guerra. A Fundação FIFA está pronta a ajudar em cooperação com a comunidade ucraniana e regional do futebol», refere o comunicado assinado pelo presidente da FIFA, o italiano Gianni Infantino.