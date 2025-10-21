Gianni Infantino, o presidente da FIFA, comprometeu-se nesta segunda-feira em La Paz a «trazer um Mundial» para a Bolívia, um país que é conhecido pelas dificuldades que apresenta aos futebolistas pelas elevadas altitudes.

A promessa foi feita durante um evento pelo centenário da Federação Boliviana de Futebol (FBF), na segunda-feira, em que foi inaugurado um centro de alto rendimento para as seleções do país.

«Vamos trazer um Mundial para cá, seguramente. Vamos ver de que Mundial estamos a falar, mas com estas infraestruturas que estão a ser construídas aqui, com a paixão pelo futebol que este país tem, é claro que temos de continuar a apoiar», afirmou Infantino.

O presidente da CONMEBOL, o paraguaio Alejandro Domínguez, precedeu Infantino nos discursos e pediu-lhe «que cumpra a promessa».

A imprensa recorda que em 2016, o então governo de Evo Morales (2006-2019) fez um pedido à FIFA para que a Bolívia sediasse um Mundial juvenil ou feminino em 2025, ano em que a Bolívia comemorou os 200 anos da sua fundação, mas isso não veio a acontecer.