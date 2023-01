O presidente da FIFA, Gianni Infantino, agradeceu a Cabo Verde pela iniciativa de dar o nome de Pelé ao Estádio Nacional após a morte do ex-jogador.



«Muito obrigado, Cabo Verde! Quero agradecer ao senhor Primeiro-Ministro, Ulisses Silva, ao Ministro do Desporto, Carlos do Canto, e à Federação Cabo-verdiana de Futebol, na pessoa do seu presidente, Mário Semedo, o facto de Cabo Verde ter anunciado a intenção de dar o nome de Pelé ao Estádio Nacional», pode ler-se publicação feita por Infantino no Instagram.

Para Infantino, este gesto pioneiro dignifica o país e honra a memória de Pelé, acrescentando que espera que «mais estádios e locais onde se joga futebol em todo o mundo possam também vir a associar-se a esta homenagem global».

Pelé morreu na quinta-feira, aos 82 anos, no hospital israelita Albert Einstein, em São Paulo, na sequência da falência de múltiplos órgãos, resultado da progressão do cancro do cólon.

O ex-futebolista estava internado desde o dia 29 de novembro naquele hospital para tratamento de quimioterapia a um tumor no cólon e tratamento de infeção respiratória.