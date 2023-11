O presidente da FIFA manifestou total intolerância contra a «violência no futebol», repudiando os incidentes verificados no jogo entre Brasil e Argentina, na qualificação para o Mundial 2026.

«Não há absolutamente lugar algum para a violência no futebol, dentro ou fora do campo. Tais eventos, como os vistos durante a partida entre Brasil e Argentina nas eliminatórias do campeonato do Mundo no Estádio do Maracanã, não têm lugar no nosso desporto ou sociedade», escreveu Gianni Infantino nas redes sociais.

O jogo, a contar para a sexta jornada da zona sul-americana de qualificação para o campeonato do mundo, começou com cerca de meia hora de atraso, devido a confrontos nas bancadas do Maracanã, iniciados na altura em que se entoavam os hinos, com adeptos de ambos os países misturados atrás de uma das balizas.

«Sem exceção, todos os jogadores, adeptos, funcionários e dirigentes precisam de estar seguros e protegidos para jogar e apreciar o futebol e eu peço às autoridades competentes que garantam que isso seja respeitado, em todos os níveis», acrescentou o mesmo dirigente.

As forças policiais intervieram e carregaram sobre os adeptos argentinos, o que fez com que os jogadores da Argentina se deslocassem até ao local, tentando acalmar os ânimos. Os confrontos, todavia, prosseguiram e Lionel Messi, como capitão, levou toda a equipa de regresso aos balneários.

Já os jogadores do Brasil permaneceram no relvado.

Depois de alguns minutos de confusão, as forças policiais conseguiram criar um cordão de segurança e isolar os adeptos argentinos, acalmando os ânimos.

A seleção argentina acabou por voltar ao relvado, tendo vencido o jogo por 1-0, com golo do benfiquista Otamendi.