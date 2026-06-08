A FIFA e o futebolista Lassana Diarra chegaram a acordo, esta segunda-feira, num diferendo referente a um caso ocorrido em 2014, avança a agência noticiosa AFP.

Nessa altura, o internacional francês deixou o Lokomotiv Moscovo, quando ainda tinha mais um ano de contrato com o clube russo, e acabou multado em 10 milhões de euros pela FIFA por isso.

Inconformado com a decisão, Diarra recorreu da decisão na justiça. Depois de o Tribunal de Justiça da União Europeia ter decidido que algumas regras do organismo mundial do futebol violavam as leis da União Europeia, o ex-jogador exigiu à FIFA e à federação belga de futebol uma indemnização de 65 milhões de euros.

Na sequência do caso, o organismo que tutela o futebol mundial ajustou os regulamentos de transferências às normas europeias, com vista a cumprir com o princípio de livre circulação de trabalhadores, naquela que ficou conhecida como a «Lei Diarra».

Em comunicado, a FIFA garante ter «resolvido todos os processos judiciais» que a opunham a Lassana Diarra, hoje com 41 anos, e salienta que não assumiu qualquer responsabilidade no caso «nem efetuado qualquer pagamento a título de indemnização».

Diarra terminou a carreira em 2019, ao serviço do PSG. Além do Lokomotiv, representou ainda o Le Havre, o Chelsea, o Arsenal, o Portsmouth, o Real Madrid, o Anzhi, o Marselha e o Al Jazira.