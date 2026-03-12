A Associação de Ligas Europeias pediu, esta quinta-feira após a 52.ª Assembleia Geral, alterações na distribuição de receitas internacionais, bem como uma revisão na forma como os calendários desportivos são feitos. O objetivo passa por proteger o equilíbrio das competições nacionais e a participação ativa na elaboração do calendário desportivo global.

Na sequência da Assembleia Geral, a organização aprovou um plano para a temporada 2026/27 que se foca no combate à pirataria, no reforço do diálogo social e na preservação do modelo desportivo europeu perante a «crescente polarização financeira».

Claudius Schäfer, presidente da Associação, alertou que o alargamento do calendário internacional não pode acontecer «à custa das ligas nacionais» e recorda que a distribuição das verbas monetárias beneficia, apenas, um grupo restrito de clubes.

Relativamente aos calendários desportivos, a Associação de Ligas Europeias, ao lado do Sindicato Internacional de Jogadores, apresentou uma queixa à Comissão Europeia contra a FIFA.

«Quando a FIFA toma decisões sobre o calendário internacional ou a expansão das suas competições, as ligas não estão na mesa, nem os jogadores. A FIFA mantém o poder de tomar decisões unilaterais que afetam todo o ecossistema, com pouca responsabilização pelas consequências», finalizou.