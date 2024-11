O novo formato e calendário do Mundial de Clubes tem estado a levantar polémica sobre vários ângulos, sendo um deles a inscrição de jogadores. A prova, que se realiza nos Estados Unidos em junho e julho de 2025, vai apanhar o término de contrato de jogadores (habitualmente a 30 de junho).

Jogadores com Kevin De Bruyne (Manchester City), Alphonso Davies, Joshua Kimmich e Leroy Sané (Bayern Munique), Denzel Dumfries (Inter Milão) e Ferland Mendy (Real Madrid) terminam os seus contratos com os respetivos clubes, todos já com presença garantida na competição nos EUA, que vai juntar 32 equipas.

A FIFA promete resolver todas as disputas relacionadas com a inscrição de jogadores. «Se dois clubes desejarem incluir o mesmo jogador nas suas respetivas listas provisórias, a secretaria-geral da FIFA decidirá por qual clube o jogador pode ser inscrito, após ouvir todas as partes interessadas», lê-se nas regras do torneio da FIFA publicadas nesta terça-feira.

As regras do Mundial de Clubes indicam que os jogadores devem estar na lista provisória aprovada pela FIFA antes de serem selecionados para o elenco final do torneio, sendo que os jogadores livres podem iniciar oficialmente as negociações em janeiro com outros clubes e chegar a acordos para assinar com eles na temporada seguinte.

No entanto, o início do Mundial de Clubes em 15 de junho ainda é tecnicamente esta temporada e a FIFA deu às federações-membro a opção de abrir uma janela de transferências excecional de um a dez de junho para fechar acordos.

Isso significa que os jogadores na Europa podem jogar por uma equipa na final da Liga dos Campeões, em 31 de maio, e por um clube diferente 15 dias depois no Mundial de Clubes.

A FIFA também permitirá que as equipas participantes no Mundial de Clubes alterem sua lista de convocados a meio do torneio, de 27 de junho a 03 de julho, para «substituir jogadores cujos contratos naturalmente expiraram».

No entanto, os jogadores podem representar apenas um clube na prova e não são elegíveis para jogar por outro clube na segunda metade do torneio, que vai ser disputado durante um mês a cada quatro anos.

Há ainda outro pormenor interessante anunciado nesta terça-feira - qualquer equipa que desista da competição 30 dias antes do primeiro jogo será multada em pelo menos 265 mil euros. Qualquer desistência após meados de maio receberá uma multa de pelo menos 530 mil euros.

As regras do torneio confirmaram que não haverá jogo de terceiro lugar, e as suspensões de jogadores por cartões vermelhos não serão transferidas para nenhuma outra competição.