A vaga deixada por preencher no Mundial de Clubes 2025, após a exclusão do Club León, vai ser preenchida pelo vencedor de um play-off a disputar entre o Los Angeles FC e o Club América, confirmou a FIFA, esta terça-feira.

«De acordo com a regulamentação aplicável do torneio, a FIFA decidiu organizar um jogo único entre o Los Angeles FC (vice-campeão da Taça dos Campeões da CONCACAF em 2023, ganha pelo Club León) e o Club América (o clube da CONCACAF com melhor posição no ranking da confederação para o Mundial de Clubes ao fim da Taça dos Campeões da CONCACAF de 2024, a última época levada em conta para o Mundial de Clubes 2025)», detalha a FIFA, em comunicado.

«O vencedor apura-se diretamente para o Mundial de Clubes e ocupará o lugar do Club León no Grupo D. As informações adicionais sobre o jogo serão fornecidas posteriormente», esclareceu ainda o organismo, em comunicado, sobre a data, local, horário e venda de bilhetes para este jogo.

Horas antes da comunicação da FIFA, o Tribunal Arbitral do Desporto (TAS) revelou ter rejeitado as contestações interpostas pelos mexicanos do Club León e do Pachuca, que tentavam anular a decisão proferida em março passado pelo Comité de Apelo da FIFA. Um painel de árbitros do TAS «examinou as provas, entre as quais o fundo fiduciário do Club León estabelecido pelos proprietários do clube, concluindo que este era insuficiente para cumprir o regulamento». «A FIFA recebeu de bom agrado a decisão do TAS», comentou a FIFA, indicada por aquela entidade jurisdicional como responsável por nomear o substituto do León, na condição de organizador do torneio.

Club León e Pachuca apuraram-se para o Mundial de Clubes na condição de vencedores das edições 2023 e 2024 da Liga dos Campeões da CONCACAF, respetivamente, mas são detidos pelo Grupo Pachuca, cenário proibido pela FIFA em prol da integridade das provas e que motivou à exclusão do Club León a quase um mês do início do torneio. O Pachuca permanecerá no Grupo H, ao lado do campeão europeu e espanhol Real Madrid, dos sauditas do Al Hilal e dos austríacos do Salzburgo.

O vencedor do play-off vai completar o Grupo D, que integra o Flamengo (Brasil), o Espérance de Tunis (Tunísia) e o Chelsea (Inglaterra).

O Alajuelense, da Costa Rica, na condição de melhor classificado no ranking continental entre os emblemas de países cuja quota máxima não tinha sido atingida, apelou à exclusão de Club León ou Pachuca e à sua integração administrativa no Mundial de Clubes, mas o recurso apresentado em fevereiro contra os dois clubes e a FIFA foi rejeitado pelo TAS.