A FIFA divulgou esta quinta-feira os 14 nomeados à conquista do prémio The Best, que vai distinguir o melhor jogador de 2022.

O polaco Robert Lewandowski, vencedor da última edição, integra o lote onde estão os três mais fortes candidatos ao prémio, Karim Benzema, Kylian Mbappé e Lionel Messi. O avançado do Real Madrid conquistou e foi o melhor marcador da Liga dos Campeões, mas falhou o Mundial, onde esteve o compatriota, derrotado na final pela Argentina de Messi. Ainda assim, Mbappé foi o maior artilheiro da competição.

Cristiano Ronaldo, pela primeira vez desde a criação do prémio em 2016, não está nomeado. De resto, a lista, elaborado pelo painel de especialistas da FIFA e que deu ênfase à prestação no Mundial, não conta com nenhum futebolista português.

A votação divide-se entre o público - que pode votar no site da FIFA -, jornalistas, capitães das seleções e selecionadores.

A votação por parte dos adeptos decorre até 3 de fevereiro, período após o qual a FIFA anunciará os três finalistas de cada uma das sete categorias.

O vencedor será conhecido no próximo dia 27 de fevereiro, numa gala em Paris.

Os nomeados ao prémio FIFA The Best:

Achraf Hakimi, Erling Haaland, Jude Bellingham, Julián Álvarez, Karim Benzema, Kevin de Bruyne, Kylian Mbappé, Lionel Messi, Mo Salah, Neymar, Robert Lewandowski, Sadio Mané e Vinícius Júnior.