Santiago Montiel, extremo argentino de 25 anos, foi premiado com o Prémio Puskás – o melhor golo de 2025 – graças ao pontapé de bicicleta protagonizado contra o Independiente Rivadavia. Aconteceu a 11 de maio, quando o avançado marcou o primeiro golo neste ano pelo Independiente.

Neste prémio entregue desde 2009, Santiago Montiel sucede ao compatriota Alejandro Garnacho, que também marcou um pontapé de bicicleta, então pelo Manchester United. Apenas um português conquistou este galardão: Cristiano Ronaldo (2009).

Na vertente feminina, a ala Lizbeth Ovalle, mexicana do Orlando Pride, de 26 anos, foi distinguida com o Prémio Marta, graças ao pontapé de escorpião invertido assinado a 3 de março. Aconteceu pelo Tigres, frente ao Guadalajara.

O Prémio Marta é entregue desde 2024, pelo que Ovalle sucede à avançada brasileira (Marta).