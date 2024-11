A FIFA revelou, esta quinta-feira, o troféu que vai ser entregue pela primeira vez no Mundial de Clubes de 2025, a disputar por 32 clubes, de 15 de junho a 13 de julho, nos Estados Unidos da América.

O troféu tem inscriçõesdas 211 federações-membro da FIFA, das seis confederações de futebol e textos em 13 línguas e braille, além de textos e imagens representativas sobre o futebol. Nota para o disco central do troféu, que conta com uma série de ícones sobre tradições do futebol, incluindo símbolos de estádios e um mapa do mundo.

De acordo com a FIFA, o troféu é inspirado em explorações pioneiras, pela tabela periódica, pela astronomia e pelos Discos de Ouro da missão espacial Voyager.

«O troféu precisava de ser inovador, inclusivo, marcante e realmente global, assim como a própria competição. O troféu do Mundial de Clubes da FIFA é um símbolo revolucionário de um futuro promissor para o futebol de clubes, inspirado pelo passado», referiu o presidente da FIFA, Gianni Infantino, citado em nota oficial do organismo.

O troféu foi concebido pela FIFA e elaborado em colaboração com a Tiffany & Co., contando com acabamento banhado a ouro de 24 quilates.

No troféu há ainda um espaço para gravar a laser os clubes vencedores de 24 edições do torneio.

O sorteio do Mundial de Clubes, no qual vão participar FC Porto e Benfica, realiza-se a 5 de dezembro.